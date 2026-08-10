West Pharmaceutical Services Aktie
WKN: 864330 / ISIN: US9553061055
|Rentable West Pharmaceutical Services-Investition?
|
10.08.2026 16:03:46
S&P 500-Wert West Pharmaceutical Services-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in West Pharmaceutical Services von vor 5 Jahren angefallen
Die West Pharmaceutical Services-Aktie wurde heute vor 5 Jahren an der Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 425,01 USD. Wenn man vor 5 Jahren 100 USD in die West Pharmaceutical Services-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 0,235 Anteilen. Da sich der Wert eines Anteils am 07.08.2026 auf 354,07 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 83,31 USD wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 16,69 Prozent verringert.
Zuletzt ergab sich für West Pharmaceutical Services eine Börsenbewertung in Höhe von 24,90 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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