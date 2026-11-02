S&P 500-Wert West Pharmaceutical Services-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in West Pharmaceutical Services von vor 5 Jahren angefallen

Heute vor 5 Jahren fand via Börse NYSE Handel mit dem West Pharmaceutical Services-Papier statt. Diesen Tag beendete das West Pharmaceutical Services-Papier bei 438,03 USD. Bei einer Investition in Höhe von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 0,228 West Pharmaceutical Services-Aktien im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der West Pharmaceutical Services-Aktie auf 412,62 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 94,20 USD wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 5,80 Prozent verringert.

Der Börsenwert von West Pharmaceutical Services belief sich zuletzt auf 28,79 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at