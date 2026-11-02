West Pharmaceutical Services Aktie
WKN: 864330 / ISIN: US9553061055
|West Pharmaceutical Services-Performance
|
02.11.2026 16:03:44
S&P 500-Wert West Pharmaceutical Services-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in West Pharmaceutical Services von vor 5 Jahren angefallen
Heute vor 5 Jahren fand via Börse NYSE Handel mit dem West Pharmaceutical Services-Papier statt. Diesen Tag beendete das West Pharmaceutical Services-Papier bei 438,03 USD. Bei einer Investition in Höhe von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 0,228 West Pharmaceutical Services-Aktien im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der West Pharmaceutical Services-Aktie auf 412,62 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 94,20 USD wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 5,80 Prozent verringert.
Der Börsenwert von West Pharmaceutical Services belief sich zuletzt auf 28,79 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu West Pharmaceutical Services Inc.
Analysen zu West Pharmaceutical Services Inc.
Aktien in diesem Artikel
|West Pharmaceutical Services Inc.
|369,50
|0,33%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerHoffnung auf Diplomatie im Iran-Krieg: ATX und DAX fester -- Wall Street im Plus -- Asiens Börsen schlussendlich uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich im Montagshandel im Plus, während auch der deutsche Leitindex höher tendiert. Die US-Börsen zeigen sich zum Wochenstart stärker. Die Börsen in Fernost wiesen am Montag unterschiedliche Vorzeichen aus.