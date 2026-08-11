Western Digital Aktie
WKN: 863060 / ISIN: US9581021055
|Western Digital-Investition im Blick
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11.08.2026 16:03:48
S&P 500-Wert Western Digital-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Western Digital von vor 3 Jahren abgeworfen
Am 11.08.2023 wurden Western Digital-Anteile via Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand das Western Digital-Papier an diesem Tag bei 31,19 USD. Bei einem Western Digital-Investment von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 32,061 Western Digital-Aktien in seinem Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand 438,34 USD gerechnet, wäre die Investition nun 14 053,68 USD wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 1 305,37 Prozent erhöht.
Die Marktkapitalisierung von Western Digital belief sich zuletzt auf 149,77 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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