S&P 500-Wert Western Digital-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Western Digital von vor 3 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen Investment in Western Digital-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Am 11.08.2023 wurden Western Digital-Anteile via Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand das Western Digital-Papier an diesem Tag bei 31,19 USD. Bei einem Western Digital-Investment von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 32,061 Western Digital-Aktien in seinem Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand 438,34 USD gerechnet, wäre die Investition nun 14 053,68 USD wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 1 305,37 Prozent erhöht.

Die Marktkapitalisierung von Western Digital belief sich zuletzt auf 149,77 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at