Western Digital Aktie

Western Digital für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 863060 / ISIN: US9581021055

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Western Digital-Investition im Blick 11.08.2026 16:03:48

S&P 500-Wert Western Digital-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Western Digital von vor 3 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen Investment in Western Digital-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Am 11.08.2023 wurden Western Digital-Anteile via Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand das Western Digital-Papier an diesem Tag bei 31,19 USD. Bei einem Western Digital-Investment von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 32,061 Western Digital-Aktien in seinem Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand 438,34 USD gerechnet, wäre die Investition nun 14 053,68 USD wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 1 305,37 Prozent erhöht.

Die Marktkapitalisierung von Western Digital belief sich zuletzt auf 149,77 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Western Digital Corp.

mehr Nachrichten

Analysen zu Western Digital Corp.

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Western Digital Corp. 390,80 2,75% Western Digital Corp.

Letzte Top-Ranking Nachrichten

09.08.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 32
09.08.26 Gold, Öl & Co. in KW 32: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
08.08.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
08.08.26 KW 32: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
07.08.26 KW 32: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

Vor US-Inflationsdaten: ATX wenig bewegt -- DAX setzt Rekordrally -- Asiens Börsen schließlich uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich zur Wochenmitte unentschlossen. Der deutsche Leitindex verbucht Gewinne. In Fernost zeigten sich die Börsen am Mittwoch uneinheitlich.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen