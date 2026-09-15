S&P 500-Wert Western Digital-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Western Digital von vor 5 Jahren eingebracht

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in Western Digital-Aktien gewesen.

Western Digital-Anteile wurden heute vor 5 Jahren an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 43,39 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 2,305 Western Digital-Aktien im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 983,97 USD, da sich der Wert einer Western Digital-Aktie am 14.09.2026 auf 426,94 USD belief. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 883,97 Prozent.

Der Marktwert von Western Digital betrug jüngst 161,52 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at