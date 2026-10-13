Western Digital Aktie
WKN: 863060 / ISIN: US9581021055
|Western Digital-Anlage
|
13.10.2026 16:03:59
S&P 500-Wert Western Digital-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Western Digital-Investment von vor 5 Jahren eingefahren
Heute vor 5 Jahren wurden Western Digital-Anteile via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war die Western Digital-Aktie an diesem Tag 40,37 USD wert. Bei einem Investment von 1 000 USD in das Western Digital-Papier vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 24,769 Western Digital-Anteilen. Da sich der Wert einer Aktie am 12.10.2026 auf 386,94 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 9 584,07 USD wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 858,41 Prozent angewachsen.
Der Western Digital-Wert an der Börse wurde auf 148,78 Mrd. USD beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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