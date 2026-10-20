Western Digital Aktie

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WKN: 863060 / ISIN: US9581021055

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Western Digital-Investment 20.10.2026 16:03:47

S&P 500-Wert Western Digital-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Western Digital von vor 10 Jahren abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in Western Digital gewesen.

Heute vor 10 Jahren fand an der Börse NAS Handel mit Western Digital-Anteilen statt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 40,11 USD wert. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in das Western Digital-Papier investiert hätte, befänden sich nun 249,298 Aktien in seinem Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 87 805,33 USD, da sich der Wert eines Western Digital-Anteils am 19.10.2026 auf 352,21 USD belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 778,05 Prozent gesteigert.

Alle Western Digital-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 124,33 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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