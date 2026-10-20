Western Digital Aktie
WKN: 863060 / ISIN: US9581021055
|Western Digital-Investment
|
20.10.2026 16:03:47
S&P 500-Wert Western Digital-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Western Digital von vor 10 Jahren abgeworfen
Heute vor 10 Jahren fand an der Börse NAS Handel mit Western Digital-Anteilen statt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 40,11 USD wert. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in das Western Digital-Papier investiert hätte, befänden sich nun 249,298 Aktien in seinem Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 87 805,33 USD, da sich der Wert eines Western Digital-Anteils am 19.10.2026 auf 352,21 USD belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 778,05 Prozent gesteigert.
Alle Western Digital-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 124,33 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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