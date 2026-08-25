Western Digital Aktie
WKN: 863060 / ISIN: US9581021055
|Lukrative Western Digital-Anlage?
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25.08.2026 16:03:38
S&P 500-Wert Western Digital-Aktie: So viel hätte eine Investition in Western Digital von vor 10 Jahren abgeworfen
Heute vor 10 Jahren fand an der Börse NAS Handel mit Western Digital-Anteilen statt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 34,59 USD. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in die Western Digital-Aktie investiert, befänden sich nun 2,891 Western Digital-Anteile in seinem Depot. Die gehaltenen Anteile wären am 24.08.2026 1 258,81 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 435,38 USD belief. Die Steigerung von 100 USD zu 1 258,81 USD entspricht einer Performance von +1 158,81 Prozent.
Der Börsenwert von Western Digital belief sich zuletzt auf 165,93 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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