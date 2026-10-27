S&P 500-Wert Western Digital-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Western Digital von vor einem Jahr verdient

Bei einem frühen Western Digital-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades dem Western Digital-Papier an der Börse NAS ausgeführt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 126,67 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 0,789 Western Digital-Papiere. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 26.10.2026 281,15 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 356,13 USD belief. Damit beträgt die Performance des Investments +181,15 Prozent.

Der Börsenwert von Western Digital belief sich jüngst auf 133,13 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at