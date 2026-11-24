Wer vor Jahren in Western Digital-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.

Vor 1 Jahr wurde die Western Digital-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand die Western Digital-Aktie an diesem Tag bei 150,93 USD. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 1 000 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 6,626 Western Digital-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs der Western Digital-Aktie auf 297,25 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 969,46 USD wert. Mit einer Performance von +96,95 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

Western Digital erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 98,36 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at