Heute vor 5 Jahren wurden Western Union Company-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs der Western Union Company-Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 16,40 USD. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in das Western Union Company-Papier investiert hätte, hätte er nun 60,976 Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des Western Union Company-Papiers auf 6,35 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 387,20 USD wert. Damit wäre die Investition um 61,28 Prozent gesunken.

Western Union Company war somit zuletzt am Markt 1,98 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at