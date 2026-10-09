Western Union Company Aktie

Western Union Company für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0LA17 / ISIN: US9598021098

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Lukrative Western Union Company-Investition? 09.10.2026 16:04:09

S&P 500-Wert Western Union Company-Aktie: So viel Verlust hätte ein Western Union Company-Investment von vor 10 Jahren eingebracht

Das wäre der Fehlbetrag eines frühen Western Union Company-Einstiegs gewesen.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades dem Western Union Company-Papier an der Börse NYSE wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Western Union Company-Anteile bei 20,42 USD. Bei einem 100-USD-Investment vor 10 Jahren, besäße man nun 4,897 Western Union Company-Papiere. Die Investition hätte nun einen Wert von 31,00 USD, da sich der Wert eines Western Union Company-Anteils am 08.10.2026 auf 6,33 USD belief. Die Abnahme von 100 USD zu 31,00 USD entspricht einer negativen Performance von 69,00 Prozent.

Jüngst verzeichnete Western Union Company eine Marktkapitalisierung von 1,90 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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