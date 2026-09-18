Western Union Company Aktie

Western Union Company für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0LA17 / ISIN: US9598021098

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Profitables Western Union Company-Investment? 18.09.2026 16:03:47

S&P 500-Wert Western Union Company-Aktie: So viel Verlust hätte eine Western Union Company-Investition von vor einem Jahr eingebracht

Bei einem frühen Western Union Company-Investment müssten Investoren so viel Verlust verbuchen.

Heute vor 1 Jahr fand an der Börse NYSE Handel mit dem Western Union Company-Papier statt. Zur Schlussglocke waren Western Union Company-Anteile an diesem Tag 8,20 USD wert. Bei einem Investment von 100 USD in das Western Union Company-Papier vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 12,195 Western Union Company-Anteilen. Da sich der Wert einer Aktie am 17.09.2026 auf 6,53 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 79,63 USD wert. Das entspricht einem Schwund von 20,37 Prozent.

Western Union Company erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 2,04 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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