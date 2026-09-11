S&P 500-Wert Western Union Company-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Western Union Company von vor 10 Jahren angefallen

Das wäre der Verlust bei einem frühen Western Union Company-Investment gewesen.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades dem Western Union Company-Papier an der Börse NYSE wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Der Schlusskurs des Western Union Company-Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 20,75 USD. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in die Western Union Company-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 481,928 Anteile in seinem Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand 6,89 USD gerechnet, wäre die Investition nun 3 320,48 USD wert. Das entspricht einer Abnahme von 66,80 Prozent.

Alle Western Union Company-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 2,16 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at