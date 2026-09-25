Weyerhaeuser Aktie
WKN: 854357 / ISIN: US9621661043
|Weyerhaeuser-Anlage
|
25.09.2026 16:04:00
S&P 500-Wert Weyerhaeuser-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Weyerhaeuser von vor 3 Jahren verloren
Weyerhaeuser-Anteile wurden heute vor 3 Jahren an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Weyerhaeuser-Anteile bei 31,35 USD. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 10 000 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 318,979 Weyerhaeuser-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 6 424,24 USD, da sich der Wert eines Weyerhaeuser-Anteils am 24.09.2026 auf 20,14 USD belief. Die Abnahme von 10 000 USD zu 6 424,24 USD entspricht einer negativen Performance von 35,76 Prozent.
Zuletzt ergab sich für Weyerhaeuser eine Börsenbewertung in Höhe von 15,28 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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