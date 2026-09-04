S&P 500-Wert Weyerhaeuser-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Weyerhaeuser von vor 5 Jahren eingebracht

Investoren, die vor Jahren in Weyerhaeuser-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Heute vor 5 Jahren wurde die Weyerhaeuser-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse NYSE gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das Weyerhaeuser-Papier bei 36,64 USD. Bei einem Investment von 10 000 USD in Weyerhaeuser-Papiere vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 272,926 Weyerhaeuser-Aktien. Da sich der Wert eines Anteils am 03.09.2026 auf 23,04 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 6 288,21 USD wert. Damit hätte sich das Investment um 37,12 Prozent vermindert.

Der Marktwert von Weyerhaeuser betrug jüngst 16,69 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at