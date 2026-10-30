Weyerhaeuser Aktie
WKN: 854357 / ISIN: US9621661043
|Profitable Weyerhaeuser-Investition?
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30.10.2026 16:03:40
S&P 500-Wert Weyerhaeuser-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Weyerhaeuser von vor 5 Jahren eingebracht
Heute vor 5 Jahren wurden Trades dem Weyerhaeuser-Papier via Börse NYSE wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Der Schlusskurs der Weyerhaeuser-Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 35,72 USD. Bei einem Weyerhaeuser-Investment von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 27,996 Weyerhaeuser-Aktien in seinem Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 552,91 USD, da sich der Wert eines Weyerhaeuser-Anteils am 29.10.2026 auf 19,75 USD belief. Aus 1 000 USD wurden somit 552,91 USD, was einer negativen Performance von 44,71 Prozent entspricht.
Weyerhaeuser war somit zuletzt am Markt 14,20 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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|Weyerhaeuser Co.
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|2,95%
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