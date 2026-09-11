S&P 500-Wert Weyerhaeuser-Aktie: So viel Verlust hätte ein Weyerhaeuser-Investment von vor 10 Jahren eingebracht

Bei einem frühen Weyerhaeuser-Investment müssten Anleger so viel Verlust verbuchen.

Das Weyerhaeuser-Papier wurde heute vor 10 Jahren an der Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Aktie bei 30,31 USD. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in die Weyerhaeuser-Aktie investiert, befänden sich nun 3,299 Weyerhaeuser-Anteile in seinem Depot. Da sich der letzte Schlusskurs auf 21,99 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 72,55 USD wert. Das entspricht einem Minus von 27,45 Prozent.

Weyerhaeuser erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 16,29 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at