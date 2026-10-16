S&P 500-Wert Weyerhaeuser-Aktie: So viel Verlust hätte ein Weyerhaeuser-Investment von vor einem Jahr eingebracht

So viel hätten Anleger mit einem frühen Weyerhaeuser-Investment verlieren können.

Heute vor 1 Jahr wurde die Weyerhaeuser-Aktie via Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendete das Weyerhaeuser-Papier bei 23,65 USD. Hätte ein Anleger 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Weyerhaeuser-Aktie investiert, befänden sich nun 422,833 Weyerhaeuser-Anteile in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs auf 19,38 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 8 194,50 USD wert. Das entspricht einem Schwund von 18,05 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von Weyerhaeuser belief sich zuletzt auf 13,65 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at