Weyerhaeuser Aktie

Weyerhaeuser für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 854357 / ISIN: US9621661043

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Frühe Investition 14.08.2026 16:03:49

S&P 500-Wert Weyerhaeuser-Aktie: So viel Verlust hätte eine Weyerhaeuser-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

Das wäre der Verlust bei einem frühen Weyerhaeuser-Investment gewesen.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades dem Weyerhaeuser-Papier via Börse NYSE wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Am Handelstag zuvor stand die Aktie letztlich bei 31,86 USD. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in das Weyerhaeuser-Papier investiert hätte, befänden sich nun 313,873 Aktien in seinem Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 7 790,33 USD, da sich der Wert einer Weyerhaeuser-Aktie am 13.08.2026 auf 24,82 USD belief. Das kommt einer Abnahme um 22,10 Prozent gleich.

Die Marktkapitalisierung von Weyerhaeuser belief sich zuletzt auf 17,90 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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