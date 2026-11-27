Weyerhaeuser Aktie
WKN: 854357 / ISIN: US9621661043
|Weyerhaeuser-Anlage im Blick
|
27.11.2026 16:03:34
S&P 500-Wert Weyerhaeuser-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Weyerhaeuser von vor 5 Jahren angefallen
Die Weyerhaeuser-Aktie wurde heute vor 5 Jahren via Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Weyerhaeuser-Anteile bei 38,42 USD. Hätte ein Anleger 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Weyerhaeuser-Aktie investiert, befänden sich nun 260,281 Weyerhaeuser-Anteile in seinem Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand 20,52 USD gerechnet, wäre die Investition nun 5 340,97 USD wert. Das entspricht einem Schwund von 46,59 Prozent.
Weyerhaeuser wurde am Markt mit 14,74 Mrd. USD bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Weyerhaeuser Co.
Analysen zu Weyerhaeuser Co.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Weyerhaeuser Co.
|18,97
|1,74%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerUS-Börsen schließen freundlich -- ATX und DAX verabschieden sich stärker ins Wochenende -- Asiens Börsen letztlich mit deutlichen Aufschlägen
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt verbuchten im Handel am Freitag Gewinne. Die US-Börsen schließen deutlich im Plus. In Asien waren zum Wochenschluss kräftige Aufschläge zu beobachten.