Vor Jahren Weyerhaeuser-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verloren.

Die Weyerhaeuser-Aktie wurde heute vor 5 Jahren via Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Weyerhaeuser-Anteile bei 38,42 USD. Hätte ein Anleger 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Weyerhaeuser-Aktie investiert, befänden sich nun 260,281 Weyerhaeuser-Anteile in seinem Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand 20,52 USD gerechnet, wäre die Investition nun 5 340,97 USD wert. Das entspricht einem Schwund von 46,59 Prozent.

Weyerhaeuser wurde am Markt mit 14,74 Mrd. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at