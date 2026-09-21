S&P 500-Wert Williams Companies-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Williams Companies von vor 10 Jahren abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Williams Companies-Investment gewesen.

Heute vor 10 Jahren wurde die Williams Companies-Aktie via Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende standen Williams Companies-Anteile an diesem Tag bei 30,99 USD. Bei einem Williams Companies-Investment von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 32,268 Williams Companies-Aktien in seinem Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 2 324,94 USD, da sich der Wert eines Williams Companies-Papiers am 18.09.2026 auf 72,05 USD belief. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 132,49 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von Williams Companies bezifferte sich zuletzt auf 88,08 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at