Williams Companies Aktie
WKN: 855451 / ISIN: US9694571004
|Lukrativer Williams Companies-Einstieg?
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23.11.2026 16:03:41
S&P 500-Wert Williams Companies-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Williams Companies-Investment von vor einem Jahr verdient
Vor 1 Jahr wurde das Williams Companies-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse NYSE gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das Williams Companies-Papier bei 59,61 USD. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 16,776 Williams Companies-Aktien. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 20.11.2026 1 078,85 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 64,31 USD belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 7,88 Prozent gesteigert.
Der Marktwert von Williams Companies betrug jüngst 79,85 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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