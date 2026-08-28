S&P 500-Wert Williams-Sonoma-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Williams-Sonoma von vor 3 Jahren eingefahren

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Williams-Sonoma-Investment gewesen.

Heute vor 3 Jahren wurde die Williams-Sonoma-Aktie via Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Williams-Sonoma-Aktie bei 70,93 USD. Wer vor 3 Jahren 1 000 USD in die Williams-Sonoma-Aktie investiert hat, hat nun 14,098 Anteile im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand 238,40 USD gerechnet, wäre die Investition nun 3 361,06 USD wert. Aus 1 000 USD wurden somit 3 361,06 USD, was einer positiven Performance von 236,11 Prozent entspricht.

Zuletzt verbuchte Williams-Sonoma einen Börsenwert von 27,95 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at