Williams-Sonoma Aktie
WKN: 867980 / ISIN: US9699041011
|Lohnende Williams-Sonoma-Anlage?
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28.08.2026 16:03:48
S&P 500-Wert Williams-Sonoma-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Williams-Sonoma von vor 3 Jahren eingefahren
Heute vor 3 Jahren wurde die Williams-Sonoma-Aktie via Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Williams-Sonoma-Aktie bei 70,93 USD. Wer vor 3 Jahren 1 000 USD in die Williams-Sonoma-Aktie investiert hat, hat nun 14,098 Anteile im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand 238,40 USD gerechnet, wäre die Investition nun 3 361,06 USD wert. Aus 1 000 USD wurden somit 3 361,06 USD, was einer positiven Performance von 236,11 Prozent entspricht.
Zuletzt verbuchte Williams-Sonoma einen Börsenwert von 27,95 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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