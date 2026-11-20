So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Williams-Sonoma-Aktie Anlegern gebracht.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades dem Williams-Sonoma-Papier an der Börse NYSE ausgeführt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 90,98 USD wert. Bei einem Investment von 1 000 USD in die Williams-Sonoma-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 10,992 Williams-Sonoma-Aktien. Da sich der Wert eines Papiers am 19.11.2026 auf 220,66 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 2 425,50 USD wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 142,55 Prozent erhöht.

Williams-Sonoma wurde jüngst mit einem Börsenwert von 30,61 Mrd. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at