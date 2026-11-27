Vor Jahren in Williams-Sonoma-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 5 Jahren wurden Williams-Sonoma-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse NYSE gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Williams-Sonoma-Anteile bei 102,86 USD. Bei einem Investment von 10 000 USD in die Williams-Sonoma-Aktie vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 97,220 Williams-Sonoma-Aktien. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 25.11.2026 20 648,45 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 212,39 USD belief. Das entspricht einem Anstieg um 106,48 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von Williams-Sonoma belief sich zuletzt auf 24,80 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at