Williams-Sonoma Aktie
WKN: 867980 / ISIN: US9699041011
|Williams-Sonoma-Performance im Blick
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27.11.2026 16:03:34
S&P 500-Wert Williams-Sonoma-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Williams-Sonoma-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen
Heute vor 5 Jahren wurden Williams-Sonoma-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse NYSE gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Williams-Sonoma-Anteile bei 102,86 USD. Bei einem Investment von 10 000 USD in die Williams-Sonoma-Aktie vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 97,220 Williams-Sonoma-Aktien. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 25.11.2026 20 648,45 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 212,39 USD belief. Das entspricht einem Anstieg um 106,48 Prozent.
Die Marktkapitalisierung von Williams-Sonoma belief sich zuletzt auf 24,80 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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