Williams-Sonoma Aktie

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WKN: 867980 / ISIN: US9699041011

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Frühe Anlage 18.09.2026 16:03:47

S&P 500-Wert Williams-Sonoma-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Williams-Sonoma-Investment von vor einem Jahr verdient

Vor Jahren in Williams-Sonoma eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.

Die Williams-Sonoma-Aktie wurde heute vor 1 Jahr via Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 199,62 USD. Bei einem 1 000-USD-Investment vor 1 Jahr, besäße man nun 5,010 Williams-Sonoma-Papiere. Da sich der letzte Schlusskurs der Williams-Sonoma-Aktie auf 218,92 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 096,68 USD wert. Das entspricht einer Zunahme von 9,67 Prozent.

Der Williams-Sonoma-Wert an der Börse wurde auf 25,65 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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