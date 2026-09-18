S&P 500-Wert Williams-Sonoma-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Williams-Sonoma-Investment von vor einem Jahr verdient

Vor Jahren in Williams-Sonoma eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.

Die Williams-Sonoma-Aktie wurde heute vor 1 Jahr via Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 199,62 USD. Bei einem 1 000-USD-Investment vor 1 Jahr, besäße man nun 5,010 Williams-Sonoma-Papiere. Da sich der letzte Schlusskurs der Williams-Sonoma-Aktie auf 218,92 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 096,68 USD wert. Das entspricht einer Zunahme von 9,67 Prozent.

Der Williams-Sonoma-Wert an der Börse wurde auf 25,65 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at