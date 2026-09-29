Willis Towers Watson Aktie
WKN DE: A2AC3K / ISIN: IE00BDB6Q211
|Profitable Willis Towers Watson-Investition?
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29.09.2026 10:03:33
S&P 500-Wert Willis Towers Watson-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Willis Towers Watson von vor 10 Jahren eingebracht
Vor 10 Jahren wurde das Willis Towers Watson-Aktie via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 129,79 USD wert. Bei einem 100-USD-Investment vor 10 Jahren, besäße man nun 0,770 Willis Towers Watson-Papiere. Die Anlage hätte nun einen Wert von 225,06 USD, da sich der Wert einer Willis Towers Watson-Aktie am 28.09.2026 auf 292,11 USD belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 125,06 Prozent angezogen.
Der Willis Towers Watson-Wert an der Börse wurde auf 27,27 Mrd. USD beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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