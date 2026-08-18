S&P 500-Wert Willis Towers Watson-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Willis Towers Watson von vor 3 Jahren eingebracht

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Willis Towers Watson-Investment gewesen.

Heute vor 3 Jahren fand an der Börse NAS Handel mit dem Willis Towers Watson-Papier statt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 198,94 USD. Wer vor 3 Jahren 100 USD in die Willis Towers Watson-Aktie investiert hat, hat nun 0,503 Anteile im Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 17.08.2026 auf 326,06 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 163,90 USD wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 63,90 Prozent gesteigert.

Willis Towers Watson war somit zuletzt am Markt 30,80 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at