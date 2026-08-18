Willis Towers Watson Aktie

Willis Towers Watson für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2AC3K / ISIN: IE00BDB6Q211

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Rentables Willis Towers Watson-Investment? 18.08.2026 10:03:34

S&P 500-Wert Willis Towers Watson-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Willis Towers Watson von vor 3 Jahren eingebracht

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Willis Towers Watson-Investment gewesen.

Heute vor 3 Jahren fand an der Börse NAS Handel mit dem Willis Towers Watson-Papier statt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 198,94 USD. Wer vor 3 Jahren 100 USD in die Willis Towers Watson-Aktie investiert hat, hat nun 0,503 Anteile im Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 17.08.2026 auf 326,06 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 163,90 USD wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 63,90 Prozent gesteigert.

Willis Towers Watson war somit zuletzt am Markt 30,80 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Willis Towers Watson PLC

mehr Nachrichten

Analysen zu Willis Towers Watson PLC

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Willis Towers Watson PLC 278,70 -0,96% Willis Towers Watson PLC

Letzte Top-Ranking Nachrichten

16.08.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 33
16.08.26 Gold, Öl & Co. in KW 33: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
15.08.26 KW 33: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
15.08.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
14.08.26 KW 33: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX und DAX schwächer -- Asiens Börsen in Rot
Der heimische Markt sowie der deutsche Leitindex präsentieren sich am Dienstag schwächer. An den Märkten in Asien werden am Dienstag Verluste verbucht.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen