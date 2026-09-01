Willis Towers Watson Aktie
WKN DE: A2AC3K / ISIN: IE00BDB6Q211
|Frühe Investition
|
01.09.2026 10:03:56
S&P 500-Wert Willis Towers Watson-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Willis Towers Watson-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen
Heute vor 10 Jahren wurde das Willis Towers Watson-Papier via Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 124,85 USD. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 80,096 Willis Towers Watson-Anteilen. Die gehaltenen Papiere wären am 31.08.2026 27 116,54 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 338,55 USD belief. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 171,17 Prozent gesteigert.
Zuletzt ergab sich für Willis Towers Watson eine Börsenbewertung in Höhe von 31,90 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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