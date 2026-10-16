Xcel Energy Aktie

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WKN: 855009 / ISIN: US98389B1008

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Lukratives Xcel Energy-Investment? 16.10.2026 16:03:50

S&P 500-Wert Xcel Energy-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Xcel Energy von vor 10 Jahren abgeworfen

Wer vor Jahren in Xcel Energy-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades Xcel Energy-Anteilen via Börse NAS wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Am Handelstag zuvor stand das Xcel Energy-Papier letztlich bei 40,05 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 2,497 Xcel Energy-Papiere. Die gehaltenen Anteile wären am 15.10.2026 187,57 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 75,12 USD belief. Damit hätte sich die Investition um 87,57 Prozent vermehrt.

Die Marktkapitalisierung von Xcel Energy belief sich zuletzt auf 47,19 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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