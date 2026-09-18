Xcel Energy Aktie
WKN: 855009 / ISIN: US98389B1008
|Langfristige Performance
|
18.09.2026 16:03:47
S&P 500-Wert Xcel Energy-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Xcel Energy von vor 10 Jahren eingefahren
Xcel Energy-Anteile wurden heute vor 10 Jahren an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Papier 41,20 USD wert. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 242,718 Xcel Energy-Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 17 871,36 USD, da sich der Wert einer Xcel Energy-Aktie am 17.09.2026 auf 73,63 USD belief. Das entspricht einem Plus von 78,71 Prozent.
Xcel Energy war somit zuletzt am Markt 45,33 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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