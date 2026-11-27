Vor Jahren in Xcel Energy-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.

Die Xcel Energy-Aktie wurde heute vor 3 Jahren via Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendeten die Xcel Energy-Anteile bei 60,45 USD. Bei einem Xcel Energy-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 1,654 Xcel Energy-Aktien in seinem Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 25.11.2026 auf 81,11 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 134,18 USD wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 34,18 Prozent zugenommen.

Xcel Energy wurde jüngst mit einem Börsenwert von 51,92 Mrd. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at