S&P 500-Wert Xcel Energy-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Xcel Energy-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Xcel Energy-Aktie gebracht.

Xcel Energy-Anteile wurden heute vor 5 Jahren an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete das Papier bei 69,04 USD. Wer vor 5 Jahren 100 USD in die Xcel Energy-Aktie investiert hat, hat nun 1,448 Anteile im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der Xcel Energy-Aktie auf 78,98 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 114,40 USD wert. Damit hätte sich das Investment um 14,40 Prozent vermehrt.

Die Marktkapitalisierung von Xcel Energy bezifferte sich zuletzt auf 49,25 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at