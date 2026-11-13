Xcel Energy Aktie

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WKN: 855009 / ISIN: US98389B1008

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Xcel Energy-Investition 13.11.2026 16:03:12

S&P 500-Wert Xcel Energy-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Xcel Energy-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Xcel Energy-Aktie Investoren gebracht.

Das Xcel Energy-Papier wurde heute vor 10 Jahren via Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 38,84 USD. Bei einem Investment von 1 000 USD in die Xcel Energy-Aktie vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 25,747 Xcel Energy-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 2 098,35 USD, da sich der Wert einer Xcel Energy-Aktie am 12.11.2026 auf 81,50 USD belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 109,84 Prozent zugenommen.

Der Xcel Energy-Wert an der Börse wurde auf 52,04 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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