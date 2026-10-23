S&P 500-Wert Xcel Energy-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Xcel Energy-Investment von vor einem Jahr verloren

Vor Jahren Xcel Energy-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verloren.

Das Xcel Energy-Papier wurde heute vor 1 Jahr via Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete das Xcel Energy-Papier bei 80,41 USD. Bei einem 1 000-USD-Investment vor 1 Jahr, besäße man nun 12,436 Xcel Energy-Papiere. Da sich der Wert eines Papiers am 22.10.2026 auf 78,90 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 981,22 USD wert. Das entspricht einer Einbuße um 1,88 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von Xcel Energy bezifferte sich zuletzt auf 47,92 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at