Xylem Aktie
WKN DE: A1JMBU / ISIN: US98419M1009
|Lohnende Xylem-Anlage?
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05.08.2026 16:03:56
S&P 500-Wert Xylem-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Xylem von vor 10 Jahren eingefahren
Das Xylem-Papier wurde heute vor 10 Jahren via Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 47,35 USD. Wer vor 10 Jahren 10 000 USD in die Xylem-Aktie investiert hat, hat nun 211,193 Anteile im Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 04.08.2026 auf 122,17 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 25 801,48 USD wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 158,01 Prozent gesteigert.
Die Marktkapitalisierung von Xylem bezifferte sich zuletzt auf 27,81 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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