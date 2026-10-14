Xylem Aktie

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WKN DE: A1JMBU / ISIN: US98419M1009

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Performance unter der Lupe 14.10.2026 16:03:54

S&P 500-Wert Xylem-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Xylem-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

Vor Jahren in Xylem eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 3 Jahren fand via Börse NYSE wochenend-bedingt kein Handel mit Xylem-Anteilen statt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Xylem-Anteile bei 90,17 USD. Bei einer Investition in Höhe von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 1,109 Xylem-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Anteile wären am 13.10.2026 113,72 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 102,54 USD belief. Daraus ergibt sich eine Performance von +13,72 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von Xylem bezifferte sich zuletzt auf 23,76 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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