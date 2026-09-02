Xylem Aktie

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WKN DE: A1JMBU / ISIN: US98419M1009

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Performance unter der Lupe 02.09.2026 16:03:59

S&P 500-Wert Xylem-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Xylem-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

Bei einem frühen Investment in Xylem-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.

Heute vor 10 Jahren fand via Börse NYSE Handel mit der Xylem-Aktie statt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 50,92 USD. Wer vor 10 Jahren 100 USD in die Xylem-Aktie investiert hat, hat nun 1,964 Anteile im Depot. Die gehaltenen Papiere wären am 01.09.2026 209,92 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 106,89 USD belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 109,92 Prozent angewachsen.

Der Börsenwert von Xylem belief sich jüngst auf 25,77 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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