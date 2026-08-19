Xylem Aktie
WKN DE: A1JMBU / ISIN: US98419M1009
|Xylem-Performance im Blick
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19.08.2026 16:03:56
S&P 500-Wert Xylem-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Xylem-Investment von vor 3 Jahren verdient
Heute vor 3 Jahren wurden Trades der Xylem-Aktie an der Börse NYSE wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorherigen Handelstag beendete die Xylem-Aktie bei 99,46 USD. Bei einer Investition in Höhe von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 10,054 Xylem-Aktien im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand 113,94 USD gerechnet, wäre die Investition nun 1 145,59 USD wert. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 14,56 Prozent.
Insgesamt war Xylem zuletzt 27,57 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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