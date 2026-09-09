Xylem Aktie
WKN DE: A1JMBU / ISIN: US98419M1009
|Profitabler Xylem-Einstieg?
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09.09.2026 16:04:00
S&P 500-Wert Xylem-Aktie: So viel Verlust hätte ein Xylem-Investment von vor einem Jahr eingebracht
Heute vor 1 Jahr wurde die Xylem-Aktie via Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs der Xylem-Aktie betrug an diesem Tag 137,55 USD. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in die Xylem-Aktie investiert hätte, hätte er nun 7,270 Anteile im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des Xylem-Papiers auf 108,81 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 791,06 USD wert. Das entspricht einer Abnahme von 20,89 Prozent.
Xylem war somit zuletzt am Markt 24,69 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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