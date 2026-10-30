S&P 500-Wert YUM! Brands-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in YUM! Brands von vor 3 Jahren eingebracht

Vor Jahren in YUM! Brands eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.

Das YUM! Brands-Papier wurde heute vor 3 Jahren via Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 119,87 USD. Bei einem Investment von 10 000 USD in die YUM! Brands-Aktie vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 83,424 YUM! Brands-Aktien. Die gehaltenen Anteile wären am 29.10.2026 12 893,13 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 154,55 USD belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 28,93 Prozent vermehrt.

Die Marktkapitalisierung von YUM! Brands bezifferte sich zuletzt auf 42,07 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at