S&P 500-Wert Zimmer Biomet-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Zimmer Biomet von vor 3 Jahren eingebracht

Vor Jahren Zimmer Biomet-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verdient.

Am 09.11.2023 wurde die Zimmer Biomet-Aktie via Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs der Zimmer Biomet-Anteile betrug an diesem Tag 104,12 USD. Investoren, die vor 3 Jahren 100 USD in die Zimmer Biomet-Aktie investierten, hätten nun 0,960 Anteile im Besitz. Das Investment hätte nun einen Wert von 101,41 USD, da sich der Wert einer Zimmer Biomet-Aktie am 06.11.2026 auf 105,59 USD belief. Damit hätte sich das Investment um 1,41 Prozent vermehrt.

Zimmer Biomet wurde am Markt mit 20,03 Mrd. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at