S&P 500-Wert Zimmer Biomet-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Zimmer Biomet von vor 3 Jahren bedeutet

Das wäre der Verlust bei einem frühen Engagement in Zimmer Biomet-Aktien gewesen.

Am 17.08.2023 wurde das Zimmer Biomet-Papier via Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende stand das Zimmer Biomet-Papier an diesem Tag bei 119,44 USD. Bei einem Investment von 100 USD in die Zimmer Biomet-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 0,837 Zimmer Biomet-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs der Zimmer Biomet-Aktie auf 100,65 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 84,27 USD wert. Damit hätte sich die Investition um 15,73 Prozent verkleinert.

Zimmer Biomet erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 19,21 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at