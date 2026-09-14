Zimmer Biomet Aktie
WKN: 753718 / ISIN: US98956P1021
|Lukratives Zimmer Biomet-Investment?
|
14.09.2026 16:03:46
S&P 500-Wert Zimmer Biomet-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Zimmer Biomet von vor 3 Jahren eingebracht
Heute vor 3 Jahren fand via Börse NYSE Handel mit der Zimmer Biomet-Aktie statt. Der Schlusskurs des Zimmer Biomet-Papiers betrug an diesem Tag 121,62 USD. Bei einem Zimmer Biomet-Investment von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 8,222 Zimmer Biomet-Aktien in seinem Depot. Da sich der letzte Schlusskurs auf 93,49 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 768,71 USD wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 23,13 Prozent verringert.
Zimmer Biomet erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 17,79 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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|Zimmer Biomet
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