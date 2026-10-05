Zimmer Biomet Aktie

Zimmer Biomet für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 753718 / ISIN: US98956P1021

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Rentabler Zimmer Biomet-Einstieg? 05.10.2026 16:03:41

S&P 500-Wert Zimmer Biomet-Aktie: So viel Verlust hätte ein Zimmer Biomet-Investment von vor einem Jahr eingefahren

Diesen Fehlbetrag hätte ein früher Einstieg in die Zimmer Biomet-Aktie gebracht.

Zimmer Biomet-Anteile wurden heute vor 1 Jahr an der Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Papier 100,78 USD wert. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 9,923 Zimmer Biomet-Papiere. Die gehaltenen Aktien wären am 02.10.2026 876,07 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 88,29 USD belief. Das kommt einer Abnahme um 12,39 Prozent gleich.

Zimmer Biomet wurde am Markt mit 16,86 Mrd. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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