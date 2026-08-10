Zimmer Biomet Aktie

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WKN: 753718 / ISIN: US98956P1021

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Lohnende Zimmer Biomet-Anlage? 10.08.2026 16:03:46

S&P 500-Wert Zimmer Biomet-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Zimmer Biomet von vor einem Jahr bedeutet

Das wäre der Verlust bei einem frühen Zimmer Biomet-Investment gewesen.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades der Zimmer Biomet-Aktie an der Börse NYSE wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Der Schlusskurs der Zimmer Biomet-Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 99,26 USD. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 100,746 Zimmer Biomet-Aktien im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 9 726,98 USD, da sich der Wert eines Zimmer Biomet-Papiers am 07.08.2026 auf 96,55 USD belief. Damit hätte sich das Investment um 2,73 Prozent vermindert.

Zuletzt verbuchte Zimmer Biomet einen Börsenwert von 18,40 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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