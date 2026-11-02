Zimmer Biomet Aktie

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WKN: 753718 / ISIN: US98956P1021

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Rentables Zimmer Biomet-Investment? 02.11.2026 16:03:44

S&P 500-Wert Zimmer Biomet-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Zimmer Biomet von vor einem Jahr bedeutet

Vor Jahren in Zimmer Biomet eingestiegen: So viel hätten Anleger verloren.

Am 02.11.2025 wurden Zimmer Biomet-Anteile an der Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs der Zimmer Biomet-Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 100,56 USD. Wer vor 1 Jahr 10 000 USD in die Zimmer Biomet-Aktie investiert hat, hat nun 99,443 Anteile im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 9 399,36 USD, da sich der Wert eines Zimmer Biomet-Papiers am 30.10.2026 auf 94,52 USD belief. Damit hatte sich der Wert der Investition um 6,01 Prozent verringert.

Zimmer Biomet wurde jüngst mit einem Börsenwert von 18,06 Mrd. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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