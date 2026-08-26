Zoeti a Aktie

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WKN DE: A1KBYX / ISIN: US98978V1035

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Lohnender Zoetis A-Einstieg? 26.08.2026 16:03:53

S&P 500-Wert Zoetis A-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Zoetis A von vor 10 Jahren eingebracht

Bei einem frühen Zoetis A-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 10 Jahren wurde die Zoetis A-Aktie an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendeten die Zoetis A-Anteile bei 50,76 USD. Bei einem Investment von 100 USD in das Zoetis A-Papier vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 1,970 Zoetis A-Anteilen. Die gehaltenen Zoetis A-Papiere wären am 25.08.2026 152,27 USD wert, da der Schlussstand 77,29 USD betrug. Das kommt einer Steigerung um 52,27 Prozent gleich.

Zoetis A markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 31,84 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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