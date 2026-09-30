S&P 500-Wert Zoetis A-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Zoetis A von vor einem Jahr verloren

Diesen Fehlbetrag hätte ein früher Einstieg in die Zoetis A-Aktie gebracht.

Am 30.09.2025 wurden Zoetis A-Anteile an der Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs der Zoetis A-Anteile betrug an diesem Tag 146,32 USD. Bei einem Investment von 10 000 USD in die Zoetis A-Aktie vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 68,343 Zoetis A-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 4 804,54 USD, da sich der Wert eines Zoetis A-Papiers am 29.09.2026 auf 70,30 USD belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 51,95 Prozent verringert.

Der Zoetis A-Wert an der Börse wurde auf 29,53 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at