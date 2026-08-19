S&P 500-Wert Zoetis A-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Zoetis A von vor 5 Jahren angefallen

Bei einem frühen Investment in Zoetis A-Aktien hätten Anleger so viel Verlust gemacht.

Das Zoetis A-Papier wurde heute vor 5 Jahren an der Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke war das Zoetis A-Papier an diesem Tag 206,44 USD wert. Investoren, die vor 5 Jahren 10 000 USD in die Zoetis A-Aktie investierten, hätten nun 48,440 Anteile im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 3 582,64 USD, da sich der Wert einer Zoetis A-Aktie am 18.08.2026 auf 73,96 USD belief. Damit hätte sich das Investment um 64,17 Prozent vermindert.

Zoetis A wurde am Markt mit 30,31 Mrd. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at