Zoeti a Aktie
WKN DE: A1KBYX / ISIN: US98978V1035
|Investmentbeispiel
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19.08.2026 16:03:56
S&P 500-Wert Zoetis A-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Zoetis A von vor 5 Jahren angefallen
Das Zoetis A-Papier wurde heute vor 5 Jahren an der Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke war das Zoetis A-Papier an diesem Tag 206,44 USD wert. Investoren, die vor 5 Jahren 10 000 USD in die Zoetis A-Aktie investierten, hätten nun 48,440 Anteile im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 3 582,64 USD, da sich der Wert einer Zoetis A-Aktie am 18.08.2026 auf 73,96 USD belief. Damit hätte sich das Investment um 64,17 Prozent vermindert.
Zoetis A wurde am Markt mit 30,31 Mrd. USD bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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